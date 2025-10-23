Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: E-Scooter gestohlen
Gummersbach (ots)
Am 22. Oktober (Mittwoch) stahlen Unbekannte in der Krummenohler Straße in Niederseßmar einen E-Scooter. Ein 40-jähriger Gummersbacher hatte seinen E-Scooter gegen 19:25 Uhr vor einem Supermarkt abgestellt. Als der 40-Jährige um 19:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "myTIER" mit dem Versicherungskennzeichen 490-JDA.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell