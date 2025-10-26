PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein Einbruch und ein Diebstahl in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Zwischen 01:10 Uhr und 07:45 Uhr am Samstag (25. Oktober) hebelten Einbrecher zwei Türen zu einem Fast-Food-Restaurant in der Wasserturmstraße auf. Im Inneren der Filiale versuchten sie, weitere Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Am Samstag (25. Oktober) beabsichtigte ein Fernfahrer vom Lager eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Feldmannshaus" Ware zu verladen. Als er gegen 08:45 Uhr den Lkw beladen wollte, bemerkte er einen dunklen VW mit Hamburger Kennzeichen, der vor seinem Lkw stand. Die zwei Männer am Auto gaben an, auf einen Bekannten zu warten, der im Lager arbeitet. Daraufhin ging der Fernfahrer zurück ins Lager, wo er bemerkte, dass eine Kiste mit Zigaretten fehlte. Als er wieder zu dem Auto ging, flüchteten die Unbekannten in dem VW mit Vollgas in Richtung der B229. Der Fahrer des Autos wird als stabil/trainiert beschrieben. Er trug einen schwarzen Hoodie. Der Beifahrer war etwa 30 Jahre alt, circa, 1,70 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine gelbe Warnjacke und darunter einen schwarzen Hoodie.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

