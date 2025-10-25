Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalunfall auf der Wipperfürther Straße

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wipperfürther Straße in Marienheide wurden am Samstag (25.10.2025) drei Personen leicht verletzt. Eine 21-Jährige aus Marienheide war mit ihrem Pkw gegen 16:25 Uhr auf der Wipperfürther Straße aus Richtung Wipperfürth kommend, in Richtung Marienheide unterwegs. In Höhe der Einmündung Rehbergstraße kam sie, aufgrund von Nässe, ins Schleudern und kollidierte erst mit der Leitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die 23-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw und ihr 28-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.000EUR. Die Wipperfürther Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell