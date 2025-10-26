Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelecs aus Garage gestohlen
Reichshof (ots)
Zwischen 23 Uhr am Donnerstag (23. Oktober) und 05:15 Uhr am Freitag haben Unbekannte zwei Pedelecs aus einer Garage in der Straße "Am Schäfersberg" gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei graue Pedelecs der Marke Cube vom Modell Fully. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
