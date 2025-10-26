PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Büro

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Oktober) sind Unbekannte in Büroräume auf der Vollmerhauser Straße eingebrochen. Mit Hebelwerkzeug verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Objekt, das sich in der Nähe der Rospetalstraße befindet. Sie durchsuchten das Büro und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:55

    POL-GM: Diebe geben sich als Heizungsableser aus

    Wipperfürth (ots) - Zwei Unbekannte klingelten am Freitagmittag (24. Oktober, 12:40 Uhr) an der Wohnung einer Seniorin in der Straße "Schäferwiesen". Die 88-Jährige öffnete die Tür, da sie Besuch erwartete. Anstatt des erwarteten Besuchs standen zwei unbekannte Männer vor ihr. Sie gaben an, den Heizungsstand ablesen zu müssen. Die Seniorin ging mit einem der Männer in die Küche. Während der Mann sie ablenkte, ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:55

    POL-GM: Ein Einbruch und ein Diebstahl in Radevormwald

    Radevormwald (ots) - Zwischen 01:10 Uhr und 07:45 Uhr am Samstag (25. Oktober) hebelten Einbrecher zwei Türen zu einem Fast-Food-Restaurant in der Wasserturmstraße auf. Im Inneren der Filiale versuchten sie, weitere Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Am Samstag (25. Oktober) beabsichtigte ein Fernfahrer vom Lager eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Feldmannshaus" Ware zu verladen. Als er gegen ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 18:14

    POL-GM: Frontalunfall auf der Wipperfürther Straße

    Marienheide (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wipperfürther Straße in Marienheide wurden am Samstag (25.10.2025) drei Personen leicht verletzt. Eine 21-Jährige aus Marienheide war mit ihrem Pkw gegen 16:25 Uhr auf der Wipperfürther Straße aus Richtung Wipperfürth kommend, in Richtung Marienheide unterwegs. In Höhe der Einmündung Rehbergstraße kam sie, aufgrund von Nässe, ins Schleudern und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren