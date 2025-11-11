Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte aufgebrochen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montagabend in eine Gartenhütte in der Straße "Wolfsgrube" in Suhl ein. Entwendet wurde nichts, aber ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Als der Besitzer der Hütte am Montag die Tür öffnen wollte, vernahm er ein Geräusch und bemerkte, wie jemand wegrannte. Ob es sich bei der Person um den Einbrecher gehandelt hat, ist nicht klar. Die Absuche der Umgebung blieb erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0293006/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell