Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Wohnungsbrand in Hochhaus der Hochheimer Weststadt - Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hochheim am Main (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Hochhaus in der Weststadt zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Wohnung erheblich beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach gegen 16 Uhr auf dem Wohnungsbalkon aus. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Tisch in Brand. In unmittelbarer Nähe befand sich eine Gasflasche für einen Grill, die durch die Hitzeeinwirkung so stark aufgeheizt wurde, dass das integrierte Sicherheitsventil ansprach und Gas kontrolliert abblies. Die Durchzündung führte zu einer kurzfristigen Verstärkung der Flammen, welche schließlich durch die Balkontür auf die Wohnung übergriffen.

Zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte wurde ein überörtlicher Löschzug, bestehend aus Einsatzmitteln und Kräften aus Flörsheim und Hattersheim, nachalarmiert und im weiteren Einsatzverlauf eingesetzt. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, musste jedoch nicht tätig werden. Das DRK Flörsheim versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken.

Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Parallel zur Brandbekämpfung im Inneren wurde über die Drehleiter ein Löschangriff von außen vorgenommen. Zeitgleich kontrollierten Einsatzkräfte benachbarte sowie über dem Brandgeschoss liegende Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung. Personen waren nicht in Gefahr.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz. Auch Bürgermeister Dirk Westedt war vor Ort, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen und die Einsatzkräfte bei Bedarf zu unterstützen. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Brandeinwirkung sowie der massiven Rauchschäden derzeit unbewohnbar und muss saniert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell