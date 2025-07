Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Drei Einsätze am Dienstag - Schlimmeres bei Küchenbrand verhindert

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hattersheim am Main (ots)

Am Dienstag wurden die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Besonders hervorzuheben ist ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem durch umsichtiges Verhalten der Bewohner Schlimmeres verhindert wurde.

Küchenbrand in der Teplitzer Straße

Um 19:54 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Teplitzer Straße in Hattersheim gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus dem Fenster. In einer Pfanne hatte sich Fett entzündet, wodurch die Arbeitsplatte ebenfalls in Brand geriet.

Die Bewohner reagierten umsichtig, indem sie die Tür zur Küche geschlossen hielten. Dadurch wurde eine Ausbreitung des Rauchs auf die übrigen Wohnräume verhindert. Um die übrige Wohnung rauchfrei zu halten, ging ein Atemschutztrupp über die Drehleiter durch das Fenster zur Brandbekämpfung vor. Verletzt wurde niemand - die betroffene Wohnung ist aufgrund der Brand- und Rauchschäden jedoch vorerst unbewohnbar.

Im Einsatz waren 42 Kräfte der Feuerwehren Hattersheim und Okriftel, des DRK OV Hattersheim und des Rettungsdienstes sowie die Polizei.

Unterstützung in Hochheim

Bereits um 16:20 Uhr war die Hattersheimer Drehleiter zur Unterstützung der Feuerwehr Hochheim alarmiert worden. In Hochheim am Main war es zu einem Balkon- und Wohnungsbrand in einem Wohnhochhaus gekommen. Die Drehleiter wurde als Teil des überörtlichen Löschzugs der Feuerwehr Flörsheim angefordert, musste vor Ort jedoch nicht mehr eingesetzt werden.

Täuschungsalarm im Einkaufsmarkt

Am Vormittag um 11:02 Uhr wurden die Feuerwehren aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Südring in Hattersheim alarmiert. Ein automatischer Brandmelder in einem Einkaufsmarkt hatte ausgelöst, ein Brandgeschehen konnte jedoch nicht festgestellt werden. Der Einsatz wurde rasch beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell