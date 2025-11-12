LPI-SHL: Schlüsselbund entwendet

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montagabend in eine Gartenhütte in der Straße "Wolfsgrube" in Suhl ein. Entwendet wurde nichts, aber ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Als der Besitzer der Hütte am Montag die Tür öffnen wollte, vernahm er ein Geräusch und bemerkte, wie jemand wegrannte. Ob es sich bei der Person um den Einbrecher gehandelt hat, ist nicht klar. Die Absuche der Umgebung blieb erfolglos. ...

mehr