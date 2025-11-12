PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlüsselbund entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Dienstagnachmittag gegen 16:55 Uhr einen Schlüsselbund, welcher kurzzeitig während der Reinigungsarbeiten auf einem Schrank in einer Toilette im Einkaufscenter im Steinweg in Suhl abgelegt worden war. An dem Schlüsselbund befinden sich mehrere Schlüssel sowie ein Anhänger. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Schlüsselbundes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0294139/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

