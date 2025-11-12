Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Papiercontainer angezündet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter zündeten in der Nacht zu Mittwoch (12.11.2025) zwei Papiercontainer in Suhl an. Einer brannte gegen 02:30 Uhr in der Prießnitzstraße und ein weiterer in gegen 02:50 Uhr in der Hölderlinstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und ermittelt in beiden Fällen wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Es werden dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen im Tatzeitraum/in Tatortnähe gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

