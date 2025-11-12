LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Suhl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Dienstagnachmittag gegen 16:55 Uhr einen Schlüsselbund, welcher kurzzeitig während der Reinigungsarbeiten auf einem Schrank in einer Toilette im Einkaufscenter im Steinweg in Suhl abgelegt worden war. An dem Schlüsselbund befinden sich mehrere Schlüssel sowie ein Anhänger. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Schlüsselbundes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der ...

