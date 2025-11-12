LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher
Bockstadt (ots)
Dienstagmorgen gegen 07:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Herbartswind und Bockstadt zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln von zwei sich entgegenkommenden Autos. Eine Autofahrerin hielt an und wartete, jedoch verließ der andere Unfallbeteiligte pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Herbartswind. Sachdienliche Hinweise zu dem anderen Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0293680/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell