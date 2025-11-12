Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verkehrsverstöße

Meiningen/Schmalkalden (ots)

Dienstagabend führten Meininger Polizisten eine Verkehrskontrolle mit einer 43-jährigen Autofahrerin in Meiningen durch. Die Fahrzeugführerin konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Da die Polizeibeamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei der Frau feststellten, fand eine Blutentnahme im Klinikum statt. Ebenfalls Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 47-jährigen Autofahrer in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte eine Blutentnahme. Beide Personen durften nicht mehr weiterfahren. Sie erwartet jeweils eine Anzeige.

