Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verkehrsverstöße

Meiningen/Schmalkalden (ots)

Dienstagabend führten Meininger Polizisten eine Verkehrskontrolle mit
einer 43-jährigen Autofahrerin in Meiningen durch. Die 
Fahrzeugführerin konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Da die
Polizeibeamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei der
Frau feststellten, fand eine Blutentnahme im Klinikum statt. 

Ebenfalls Dienstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen einen 47-jährigen Autofahrer in der 
Näherstiller Straße in Schmalkalden. Der Mann war nicht im Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter 
Drogenvortest verlief positiv. Es folgte eine Blutentnahme.

Beide Personen durften nicht mehr weiterfahren. Sie erwartet jeweils 
eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

