Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gedenken mit Füßen getreten - Kriminalpolizei ermittelt

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Täter entfernte am Sonntag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:40 Uhr den zum Gedenken abgelegten Kranz im Synagogenweg in Meiningen und warf ihn anschließend in die Werra. Der Kranz konnte kurze Zeit später gefunden und zurückgelegt werden. Am Mittwoch entfernte der Unbekannte zwischen 15:20 Uhr und 20:30 Uhr den Gedenkkranz erneut und warf ihn wieder in die Werra. Auch dieses Mal konnte er zurückgelegt werden. In der vergangenen Nacht war genau dieser Kranz erneut das Ziel des Unbekannten. Diesmal war er so zerstört, dass er entsorgt werden musste. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei unter anderem wegen Volksverhetzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

