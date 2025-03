Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (300) Tötungsdelikt bei Hochzeitsfeier - Aktueller Ermittlungsstand

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 299 berichtet, ereignete sich am Sonntagnachmittag (23.03.2025) ein Tötungsdelikt bei einer Hochzeitsfeier in Fürth. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger befindet sich nun in Frankreich in Polizeigewahrsam.

Gegen 17:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Mitteilungen ein, wonach bei einer Hochzeitsfeier in einer Eventlocation in der Fürther Hafenstraße mehrere Schüsse abgegeben worden seien. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth fanden vor Ort einen schwer verletzten 47-jährigen Mann auf, welcher in einem lebensbedrohlichen Zustand durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren wurde. Dort verstarb der 47-Jährige letztendlich in den frühen Abendstunden an den Folgen der Verletzungen.

Die Fürther Mordkommission übernahm noch am Sonntag die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. In diesem Zusammenhang ergaben sich Erkenntnisse, wonach mehrere Personen kurz nach dem Geschehen den Tatort fluchtartig mit zwei Fahrzeugen verlassen haben. Hierbei handelt es sich um einen grauen Pkw der Marke Skoda Octavia und einen weißen Mercedes GLE. Beide Fahrzeuge waren mit französischen Kennzeichen versehen.

Am späten Sonntagabend gelang es den Ermittlern Hinweise zu generieren, welche auf die Identität des Tatverdächtigen schließen ließ. Die Fahndungsmaßnahmen wurden hierauf in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft intensiviert und ausgeweitet.

Im Laufe der Nacht meldete sich eine männliche Person bei französischen Behörden und gab an der gesuchte Tatverdächtige zu sein. Der Mann befindet sich seitdem in Frankreich in Polizeigewahrsam.

Die Fürther Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es sich bei der Person tatsächlich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt. Die Ermittlungen dauern an.

