Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhauseinbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am vergangenen Wochenende (08.11. - 09.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Franz-Claas Straße ein.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde ersten Angaben Schmuck.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und es wurden weitere Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeug in der Umgebung nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell