Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher am Höppeweg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Höppeweg brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenen Freitag und Donnerstag dieser Woche (31.10. - 06.11.). Der Tatort liegt nahe des Johanneswegs. Hier kam es an dem Freitagabend (31.10.) ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6150210). Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

Am Höppeweg hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch am Höppeweg machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

