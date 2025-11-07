Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Sandortstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich von Donnerstag auf Freitag (06.11., 17.00 Uhr - 07.11., 08.30 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Sandortstraße verschafft. Der Tatort liegt nahe des Erlenwegs. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Haus, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeitig nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell