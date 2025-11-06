PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Brandstiftung an Minigolfanlage - Unbekannte stehlen Gartentor und verursachen Vandalismusschaden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nach der Brandstiftung an dem Gebäude einer Minigolfanlage an der Parkstraße (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6150290), stehlen Diebe nun ein Gartentor vom Gelände und verursachen zudem einen Vandalismusschaden. Im Tatzeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen (04.11., 13.30 Uhr - 05.11., 08.30 Uhr) klauten bislang unbekannte Täter das Gartentor, welches sich im Bereich des Geräteschuppens befand. Darüber hinaus schoben die Unbekannten einen zur Minigolfanlage gehörenden Fahrzeuganhänger mit geschlossener Plane vom Gelände, um den Anhänger etwa 200 Meter weiter, hinter der Minigolfanlage, in dem Gewässer der Dalke zu versenken.

Die Ermittlungen zu dem Brand sowie auch zu dem Diebstahl und der Sachbeschädigung dauern derzeitig an. Hierbei werden die Kriminalbeamten auch mögliche Tatzusammenhänge prüfen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des Gartentors oder zu der Sachbeschädigung an dem Fahrzeuganhänger machen? Wer hatte möglicherweise verdächtige Beobachtungen im genannten Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

