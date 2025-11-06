PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Einbrecher an der Allensteiner Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Im Ortsteil Sürenheide brachen bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochabend (05.11.) in ein Einfamilienhaus an der Allensteiner Straße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 16.45 - 20.00 Uhr. Der Tatort liegt nahe der Stettiner Straße. Die Einbrecher schlugen das Fenster der Terrassentür ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

