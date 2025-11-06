POL-GT: Einbrecher an der Allensteiner Straße

Polizei Gütersloh

Verl (MK) - Im Ortsteil Sürenheide brachen bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochabend (05.11.) in ein Einfamilienhaus an der Allensteiner Straße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 16.45 - 20.00 Uhr. Der Tatort liegt nahe der Stettiner Straße. Die Einbrecher schlugen das Fenster der Terrassentür ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

