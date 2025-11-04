POL-GT: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (04.11., 05.55 Uhr) stürzte ein 59-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem S-Pedelec auf der trocknen aber laubbedeckten Fahrbahn im Kreisverkehr Blessenstätte/ Unter den Ulmen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum.
