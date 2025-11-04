PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Kirchplatz - Einbruch in das Pfarrbüro

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag auf Montag (02.11., 10.15 Uhr - 03.11., 09.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in das Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Christina verschafft. Nachdem die Täter ein Außenfenster aufgehebelt hatten und im Inneren zwei weitere Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie das Büro nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

