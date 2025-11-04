Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Kirchplatz - Einbruch in das Pfarrbüro

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag auf Montag (02.11., 10.15 Uhr - 03.11., 09.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in das Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Christina verschafft. Nachdem die Täter ein Außenfenster aufgehebelt hatten und im Inneren zwei weitere Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie das Büro nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

