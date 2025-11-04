POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Elsässer Straße - Zwei weitere Versuche in der Nähe

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Montag (03.11.) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Elsässer Straße verschafft. Der Tatort liegt nahe der Saarstraße. Die Einbrecher nutzten einen Zeitraum zwischen 06.50 - 12.40 Uhr. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach haben Sie einen hochwertigen Haartrockner gestohlen.

Ebenfalls an der Elsässer Straße sowie auch an der nahen Pfälzer Straße wurden der Polizei am Montagvormittag zwei weitere Einbruchsversuche gemeldet. Dort hatten unbekannte Täter versucht die Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser aufzuhebeln und scheiterten dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an der Elsässer Straße und Pfälzer Straße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

