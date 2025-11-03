Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt schwer auf Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am frühen Sonntagabend (02.11., 18.45 Uhr) stürzte ein 71-jähriger Verler mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße und verletzte sich dabei schwer. Der Mann befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Eichendorffstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst und kümmerten sich um den verletzten 71-Jährigen bis zum Eintreffen der Kräfte. Im Zuge der ersten Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Der Rettungsdienst brachte den Verler zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum. Dort wurde dem 71-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren ein. Die weitere qualifizierte Unfallaufnahme am Unfallort übernahm ein VU-Team des Polizeipräsidiums Münster.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell