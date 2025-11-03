POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Verl/ Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (30.10.) fiel ein 39-jähriger Verler gleich zweimal auf. Gegen 16.20 Uhr kam es an der Straße Zum Sennebach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dem 39-jährigen VW-Fahrer und einem 7-jährigen Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte das Kind mit dem Rad von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Straße Am Sennebach abzubiegen. Dabei kam ihm ...

mehr