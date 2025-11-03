PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (31.10., 19.35 Uhr) kam ein 65-jähriger Motorradfahrer an der Einmündung Am Stadtgarten/ Parkstraße zu Sturz, und verletzte sich schwer. Der Gütersloher befuhr die Parkstraße stadteinwärts. Als er eine witterungsbedingt nasse und mit Laub bedeckte Bodenschwelle überfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Der 65-jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:55

    POL-GT: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der vergangenen Montagnacht (03.11., 00.50 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Gebäudebrand an der Parkstraße aus. In dem Haus, welches auf dem Gelände einer Minigolfanlage steht, befinden sich neben dem Verkaufsraum, Sanitäranlagen und ein angrenzender Geräteschuppen. Der Verkaufsraum stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Der eingesetzte ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:15

    POL-GT: Einbrecher am Johannesweg - Schmuck gestohlen

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am Johannesweg verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und haben dort Schmuck gestohlen. Am Freitagabend (31.10., 17.00 - 00.00 Uhr) hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach verließen die Täter das Haus durch den rückwärtigen Garten. Der Tatort ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:31

    POL-GT: 39-Jähriger fällt zweimal auf

    Gütersloh (ots) - Verl/ Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (30.10.) fiel ein 39-jähriger Verler gleich zweimal auf. Gegen 16.20 Uhr kam es an der Straße Zum Sennebach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dem 39-jährigen VW-Fahrer und einem 7-jährigen Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte das Kind mit dem Rad von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Straße Am Sennebach abzubiegen. Dabei kam ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren