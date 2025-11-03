POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (31.10., 19.35 Uhr) kam ein 65-jähriger Motorradfahrer an der Einmündung Am Stadtgarten/ Parkstraße zu Sturz, und verletzte sich schwer. Der Gütersloher befuhr die Parkstraße stadteinwärts. Als er eine witterungsbedingt nasse und mit Laub bedeckte Bodenschwelle überfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Der 65-jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.
