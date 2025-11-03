PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher am Johannesweg - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Johannesweg verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und haben dort Schmuck gestohlen. Am Freitagabend (31.10., 17.00 - 00.00 Uhr) hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach verließen die Täter das Haus durch den rückwärtigen Garten. Der Tatort liegt zwischen dem Fischhausweg und der Delbrücker Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:31

    POL-GT: 39-Jähriger fällt zweimal auf

    Gütersloh (ots) - Verl/ Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (30.10.) fiel ein 39-jähriger Verler gleich zweimal auf. Gegen 16.20 Uhr kam es an der Straße Zum Sennebach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dem 39-jährigen VW-Fahrer und einem 7-jährigen Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte das Kind mit dem Rad von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Straße Am Sennebach abzubiegen. Dabei kam ihm ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:04

    POL-GT: 31-jähriger Tatverdächtiger setzt Mülltonne in Brand

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Donnerstagabend (30.10., 22.55 Uhr) brannte eine Mülltonne an der Bahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofs. Zeugen bemerkten die brennende Tonne, informierten die Polizei und löschten den Brand. Der tatverdächtige 31-Jährige wurde durch die Polizei in der direkten Umgebung angetroffen. Bei einer Überprüfung stellte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:17

    POL-GT: Einbruch am Gartnischen Weg

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Donnerstagabend (30.10., 19.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Gartnischen Weg ein. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie in das Gebäude. Als der Gebäudealarm ertönte, flüchteten sie. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstagabend rund um den Gartnischen Weg verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren