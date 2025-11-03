Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher am Johannesweg - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Johannesweg verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und haben dort Schmuck gestohlen. Am Freitagabend (31.10., 17.00 - 00.00 Uhr) hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach verließen die Täter das Haus durch den rückwärtigen Garten. Der Tatort liegt zwischen dem Fischhausweg und der Delbrücker Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

