POL-NI: Verfolgungsfahrt eines PKW mit Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Estorf/Landesbergen (ots)

(Thi) Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Ortschaft Estorf befuhr ein grüner VW Golf die Mindener Landstraße in Fahrtrichtung Leese mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Daraufhin wurde die Verfolgung des Fahrzeuges durch einen Funkstreifenwagen aufgenommen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und eindeutigen Anhaltezeichen setzte der Pkw seine Fahrt fort und erhöhte seine Geschwindigkeit weiter. Dabei wurden Geschwindigkeit von teilweise über 170 km/h überschritten. Der flüchtende Pkw überholte vor der Ortschaft Landesbergen verbotswidrig drei weitere Fahrzeuge unter erheblicher Gefährdung, indem er unmittelbar nach dem Überholen wieder ausscherte und die Fahrzeuge schnitt. Nur durch starkes Abbremsen der beteiligten Verkehrsteilnehmer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Im Kreuzungsbereich Lange Straße / Bahnhofstraße kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wurde ca. 30 Meter weiter gegen die Fassade eines Wohnhauses geschleudert, wobei ein Fenster beschädigt wurde. Der Pkw setzte die Flucht über die Straße Hinter den Höfen fort. Den eingesetzten Beamten gelang es, sich unmittelbar hinter das flüchtende Fahrzeug zu setzen. Der Fahrzeugführer beendete daraufhin die Flucht und hält an.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 22-Jährigen, welcher alleiniger Insasse des Fahrzeugs war. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel lag nicht vor.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Taten ermittelt.

Zeugen die die Fahrt zwischen Estorf und Landesbergen gesehen haben oder selbst überholt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 / 90200 zu melden.

