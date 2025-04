Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungsbrand in Glinde

Ratzeburg (ots)

28. April 2025| Kreis Stormarn | 27.04.2025 - Glinde

Gestern Nachmittag (27.04.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Glinde. Ein Bewohner wurde dabei verletzt.

Gegen 14.35 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Oher Weg in Glinde in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand im Treppenaufgang sowie in einer Wohnung im 4. Obergeschoss fest. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen.

Der 55-jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung zog sich leichte Brandverletzungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Aufgrund des starken Rauchgasniederschlags wurde das Mehrfamilienhaus vorerst als unbewohnbar eingestuft. Die 17 anwesenden Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zu dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell