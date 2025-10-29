Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad? - Polizei sucht Eigentümer
Nienburg (ots)
(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses silbernen Mountainbikes der Marke Norco (Modell Six).
Das Fahrrad wurde am 06.10.2025 am Sorenkamp in Nienburg aufgefunden.
Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
