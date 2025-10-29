PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad? - Polizei sucht Eigentümer

POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad? - Polizei sucht Eigentümer
  • Bild-Infos
  • Download

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses silbernen Mountainbikes der Marke Norco (Modell Six).

Das Fahrrad wurde am 06.10.2025 am Sorenkamp in Nienburg aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren