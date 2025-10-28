Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw bleibt nach Verkehrsunfall auf dem Dach liegen

Bückeburg (ots)

(ma)

Letztendlich relativ glimpflich war der Verkehrsunfall für einen 22jährigen Autofahrer aus Minden verlaufen, der am Samstag gg. 10.25 Uhr auf der Bundesstraße 83 aus Richtung Minden kommend mit seinem Pkw Peugeot nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und entgegengesetzt zur Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Mindener hatte Glück, dass er mit seinem Fahrzeug nicht gegen den Betonpfeiler der dortigen Brücke geprallt war und nach ersten Untersuchungen einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in das Schaumburger Klinikum gebracht werden musste.

Der 22jährige erklärte, dass er beim Einfädeln vom Zubringer der B 65 auf die B 83 in Fahrtrichtung Bückeburg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und trotz Gegenlenkmaßnahmen nach rechts in den steilen Böschungsbereich geriet, ein Verkehrszeichen beschädigte und nach einem lauten Knall kopfüber aus seinem auf dem Dach liegenden Pkw aus dem Seitenfenster krabbeln konnte, wo ihn sofort Ersthelfer versorgten.

