PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Bürgerinnen und Bürger bestimmen wo die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführt

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Bürgerinnen und Bürger bestimmen wo die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführt
  • Bild-Infos
  • Download

Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Aus Worten wird Einsatz: Bürgerinnen und Bürger bestimmen, wo wir messen!

Immer wieder melden uns unsere Follower auf Facebook in den Kommentaren Hinweisen wie: "Da wird ständig gerast!" oder "Hier wäre mal eine Kontrolle nötig!"

Genau das greifen wir jetzt auf...

Wir führen jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Nienburg und eine im Landkreis Schaumburg durch - und unsere Follower entscheiden, wo! 7 Tage lang hat jeder die Möglichkeit unseren Beitrag auf Facebook zu kommentieren, an welcher Stelle seiner Meinung nach zu schnell gefahren wird - und warum gerade dort.

Der Aktionszeitraum startete am Sonntag den 26. Oktober und geht bis zum 02. November.

Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt - jeweils ein Standort pro Landkreis - und wir messen gemeinsam mit der Verfügungseinheit in den nächsten Wochen genau dort.

Damit wollen wir zeigen:

Eure Meinung zählt. Euer Engagement macht Straßen sicherer. Und ja - wir lesen eure Kommentare wirklich. Also: Tastatur statt Gaspedal. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge!

Natürlich freuen wir uns auch wenn ihr unserem Kanal folgt um keine wichtigen und spannenden Beiträge zu verpassen.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:23

    POL-NI: Täterfestnahme nach Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

    Rehburg-Loccum (ots) - (Gav) Am Samstag, den 25.10.2025, gegen 09:55 Uhr, verschafften sich zwei Männer unbefugt Zutritt zum Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Alten Zollstraße in Münchehagen. Dort beabsichtigten sie, Kupferrohre zu entwenden. Während der Tatausführung wurden beide von Polizeibeamten überrascht und flüchteten fußläufig vom Gelände. Ein 39-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum konnte nach ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:15

    POL-NI: Friedlicher Aufzug in Stadthagen

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Samstag, den 25.10.2025, fand in Stadthagen, Ortsteil Wendthagen, ein angemeldeter Aufzug mit anschließender Kundgebung des SPD-Ortsverbandes Stadthagen statt. Die Versammlung verlief im Zeitraum von 14:00 bis 16:00 Uhr friedlich und störungsfrei. Zeitgleich fand in der Hauptstraße im "Haus am Mühlenbach" eine Veranstaltung der AfD statt. Die Polizei war mit mehreren Kräften im Einsatz, um ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:45

    POL-NI: Verletztes Reh aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 10:00 Uhr, wurde das Polizeikommissariat Stadthagen über ein verletztes Reh im Bereich der Umgehungsstraße Stadthagen informiert. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das Tier am Fahrbahnrand. Gegen 10:20 Uhr ging über die Leitstelle ein weiterer Hinweis ein. Eine Spaziergängerin habe zuvor beobachtet, wie eine andere Frau mit ihrem freilaufenden Hund unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren