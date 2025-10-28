Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Bürgerinnen und Bürger bestimmen wo die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführt

Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi) Aus Worten wird Einsatz: Bürgerinnen und Bürger bestimmen, wo wir messen!

Immer wieder melden uns unsere Follower auf Facebook in den Kommentaren Hinweisen wie: "Da wird ständig gerast!" oder "Hier wäre mal eine Kontrolle nötig!"

Genau das greifen wir jetzt auf...

Wir führen jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Nienburg und eine im Landkreis Schaumburg durch - und unsere Follower entscheiden, wo! 7 Tage lang hat jeder die Möglichkeit unseren Beitrag auf Facebook zu kommentieren, an welcher Stelle seiner Meinung nach zu schnell gefahren wird - und warum gerade dort.

Der Aktionszeitraum startete am Sonntag den 26. Oktober und geht bis zum 02. November.

Der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt - jeweils ein Standort pro Landkreis - und wir messen gemeinsam mit der Verfügungseinheit in den nächsten Wochen genau dort.

Damit wollen wir zeigen:

Eure Meinung zählt. Euer Engagement macht Straßen sicherer. Und ja - wir lesen eure Kommentare wirklich. Also: Tastatur statt Gaspedal. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge!

Natürlich freuen wir uns auch wenn ihr unserem Kanal folgt um keine wichtigen und spannenden Beiträge zu verpassen.

