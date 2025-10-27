PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Friedlicher Aufzug in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Samstag, den 25.10.2025, fand in Stadthagen, Ortsteil Wendthagen, ein angemeldeter Aufzug mit anschließender Kundgebung des SPD-Ortsverbandes Stadthagen statt.

Die Versammlung verlief im Zeitraum von 14:00 bis 16:00 Uhr friedlich und störungsfrei.

Zeitgleich fand in der Hauptstraße im "Haus am Mühlenbach" eine Veranstaltung der AfD statt.

Die Polizei war mit mehreren Kräften im Einsatz, um einen geordneten und sicheren Ablauf beider Veranstaltungen zu gewährleisten.

Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

