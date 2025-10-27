PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahme nach Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Rehburg-Loccum (ots)

(Gav) Am Samstag, den 25.10.2025, gegen 09:55 Uhr, verschafften sich zwei Männer unbefugt Zutritt zum Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Alten Zollstraße in Münchehagen. Dort beabsichtigten sie, Kupferrohre zu entwenden.

Während der Tatausführung wurden beide von Polizeibeamten überrascht und flüchteten fußläufig vom Gelände. Ein 39-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum konnte nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, nicht mehr angetroffen werden.

Der Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Die Polizei Stolzenau bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen zweiten Täter geben können, sich unter Telefon 05761 / 90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

