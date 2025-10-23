Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Feuerwehreinsatz anlässlich Pannen-LKW auf der B 414

Unnau-Korb (ots)

Unnau-Korb. Am heutigen Donnerstag, 23.10.25, 08:00 Uhr, kam es zum Feuerwehreinsatz anlässlich eines Pannenfahrzeuges auf der B 414 zwischen Norken und Unnau-Korb. Bei der Leitstelle Montabaur war zuvor der Notruf eines LKW-Fahrers eingegangen, welcher seinen Gefahrgut-Sattelzug auf dem Seitenstreifen der B 414 anhalten musste. Demnach hatte der Fahrer eine Qualmentwicklung während der Fahrt an seinem Fahrzeug festgestellt. Den Ermittlungen der Fachdienste vor Ort zufolge, war es zu einem technischen Defekt an der Kühlleitung des Sattelzuges gekommen, wodurch Qualm austrat. Es kam zu keinem Austritt von Gefahrgut, der Tankauflieger verblieb unversehrt. Letztlich wurde der Pannen-LKW an einem Parkplatz an der B 414 abgestellt, zwecks nachfolgender Reparatur der Kühlleitung. Sach-, oder Personenschaden sind nicht entstanden. Im Einsatz waren die Löschgruppen Norken und Kirburg mit 40 Wehrleuten. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde die B 414 zwischen den Anschlußstellen Norken und Unnau-Korb eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizei und Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell