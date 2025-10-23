PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Feuerwehreinsatz anlässlich Pannen-LKW auf der B 414

Unnau-Korb (ots)

Unnau-Korb. Am heutigen Donnerstag, 23.10.25, 08:00 Uhr, kam es zum Feuerwehreinsatz anlässlich eines Pannenfahrzeuges auf der B 414 zwischen Norken und Unnau-Korb. Bei der Leitstelle Montabaur war zuvor der Notruf eines LKW-Fahrers eingegangen, welcher seinen Gefahrgut-Sattelzug auf dem Seitenstreifen der B 414 anhalten musste. Demnach hatte der Fahrer eine Qualmentwicklung während der Fahrt an seinem Fahrzeug festgestellt. Den Ermittlungen der Fachdienste vor Ort zufolge, war es zu einem technischen Defekt an der Kühlleitung des Sattelzuges gekommen, wodurch Qualm austrat. Es kam zu keinem Austritt von Gefahrgut, der Tankauflieger verblieb unversehrt. Letztlich wurde der Pannen-LKW an einem Parkplatz an der B 414 abgestellt, zwecks nachfolgender Reparatur der Kühlleitung. Sach-, oder Personenschaden sind nicht entstanden. Im Einsatz waren die Löschgruppen Norken und Kirburg mit 40 Wehrleuten. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde die B 414 zwischen den Anschlußstellen Norken und Unnau-Korb eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizei und Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 08:34

    POL-PDMT: Brand der Grillhütte (Feuerwehrhütte) Hillscheid

    Hillscheid (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Brandes der Grillhütte in Hillscheid. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet die Grillhütte in Vollbrand und wurde durch das Feuer komplett beschädigt. Die Löscharbeiten sind noch im Gang, Angaben zur Brandursache können nicht gemacht werden. Es wird von einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro ausgegangen. ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 20:31

    POL-PDMT: Kamp-Bornhofen Tierquälerei - Polizei bittet um Hinweise

    Kamp-Bornhofen (ots) - Am 21.10.2025 kam es in Kamp-Bornhofen zu zwei Vorfällen, bei denen Haustiere zu Schaden kamen bzw. kommen sollten. Eine Katze wurde während ihres Freigangs mit einem Luftgewehr beschossen und getroffen. Glücklicherweise wurden keine inneren Organe verletzt. Die entstandene Fleischwunde wurde durch einen Tierarzt versorgt. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:33

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - Geschädigte gesucht!

    Hachenburg (ots) - Am 21.10.2025 / 17:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes beim Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Vor Ort wurde von den Beteiligten zunächst kein Sachschaden festgestellt, im Nachgang jedoch an dem Unfallverursachenden Fahrzeug doch. Da davon auszugehen ist, dass an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein dürfte, wird der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren