Polizeidirektion Montabaur
POL-PDMT: Brand der Grillhütte (Feuerwehrhütte) Hillscheid

Hillscheid (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Brandes der Grillhütte in Hillscheid. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet die Grillhütte in Vollbrand und wurde durch das Feuer komplett beschädigt. Die Löscharbeiten sind noch im Gang, Angaben zur Brandursache können nicht gemacht werden. Es wird von einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Bengel, PHK

Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 20:31

    POL-PDMT: Kamp-Bornhofen Tierquälerei - Polizei bittet um Hinweise

    Kamp-Bornhofen (ots) - Am 21.10.2025 kam es in Kamp-Bornhofen zu zwei Vorfällen, bei denen Haustiere zu Schaden kamen bzw. kommen sollten. Eine Katze wurde während ihres Freigangs mit einem Luftgewehr beschossen und getroffen. Glücklicherweise wurden keine inneren Organe verletzt. Die entstandene Fleischwunde wurde durch einen Tierarzt versorgt. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:33

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - Geschädigte gesucht!

    Hachenburg (ots) - Am 21.10.2025 / 17:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes beim Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Vor Ort wurde von den Beteiligten zunächst kein Sachschaden festgestellt, im Nachgang jedoch an dem Unfallverursachenden Fahrzeug doch. Da davon auszugehen ist, dass an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein dürfte, wird der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 03:26

    POL-PDMT: Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"

    Bad Ems (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am 20.10.2025 zwischen 11:20 Uhr und 16:00 Uhr am Westbahnhof in Bad Ems ein Elektrokleinstfahrzeug samt Versicherungskennzeichen und Fahrradschloss entwendet. Die Geschädigte hatte es dort an einem davorliegenden Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichert. Der Hersteller lautet "Segyway". Mögliche Zeugen der Tat ...

    mehr
