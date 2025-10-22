PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"

Bad Ems (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am 20.10.2025 zwischen 11:20 Uhr und 16:00 Uhr am Westbahnhof in Bad Ems ein Elektrokleinstfahrzeug samt Versicherungskennzeichen und Fahrradschloss entwendet. Die Geschädigte hatte es dort an einem davorliegenden Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichert. Der Hersteller lautet "Segyway". Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (Tel.: 02603-9700)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700

