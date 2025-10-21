PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K92 zwischen Lautert und Oberwallmenach

Oberwallmenach (ots)

Am 21.10.2025 ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der K92 zwischen Lautert und Oberwallmenach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der verursachende Fahrzeugführer wich einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und übersah dabei die rechts neben der Fahrbahn laufende,74-Jährige, Fußgängerin. Diese wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen über den Zeitraum von circa einer Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
POK von Tippelskirch
Telefon: 06771/93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur

