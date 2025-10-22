PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kamp-Bornhofen Tierquälerei - Polizei bittet um Hinweise

Kamp-Bornhofen (ots)

Am 21.10.2025 kam es in Kamp-Bornhofen zu zwei Vorfällen, bei denen Haustiere zu Schaden kamen bzw. kommen sollten.

Eine Katze wurde während ihres Freigangs mit einem Luftgewehr beschossen und getroffen. Glücklicherweise wurden keine inneren Organe verletzt. Die entstandene Fleischwunde wurde durch einen Tierarzt versorgt.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde außerdem bekannt, dass am selben Tag ein Spaziergänger mit seinem Hund am Rheinufer und im Bereich des Friedhofs für Tiere lebensgefährlich präparierte Fleischköder fand. Diese waren mit mehreren kleinen Angelhaken versehen und stellen eine erhebliche Gefahr für Tiere dar.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Bitte achten Sie auf Ihre Tiere und seien Sie besonders vorsichtig. Sollten Sie präparierte Köder finden oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.

Rückfragen bitte an:

Gerald Eberth, PHK
Polizeiinspektion St. Goarshausen
TEL. 06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

