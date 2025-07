POL-HPE: Baden in Flüssen: Erfrischung mit Risiko - Wasserschutzpolizei warnt vor unterschätzten Gefahren

60529 Frankfurt/Schwanheim (ots) - Am 01.07.25 um 12:59Uhr passierte ein zu Berg fahrendes Gütermotorschiff bei Main-km 24,7 (Ortslage Frankfurt/Schwanheim) eine Sportbootsteganlage am linken Ufer. Der Schiffsführer des Gütermotorschiffes passte seine Geschwindigkeit nicht an und verursachte so hohe Wellen, so dass mindestens 13 dort stillliegende Sportboote nicht unerheblich beschädigt wurden. Kein Hinweis auf ...

mehr