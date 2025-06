POL-HPE: Polizei kontrolliert Sportbootverkehr auf Fahrtüchtigkeit

Edersee, Strandbad Waldeck (ots) - Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 14:20 Uhr kam es am Edersee, Strandbad Waldeck, zu einem Badeunfall mit Lebensgefahr. Im Rahmen einer Firmenfeier im Restaurant Strandhaus Edersee begaben sich zwei Personen zum Baden an den Strand und schwammen zu einer ca. 40 m vom dortigen Ufer entfernten Badeinsel. Eine der Personen, die sich wenige Monate zuvor einer schweren Herz-OP unterzogen ...

