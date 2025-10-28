Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad? - Polizei sucht Eigentümer

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarzen Trekkingrades der Marke Cube (Modell Hyne).

Das Fahrrad wurde am 06.10.2025 am Sorenkamp in Nienburg aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell