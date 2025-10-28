Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht im Zuge der Ermittlungen Zeugen zum tödlichen Verkehrsunfall der sich am späten Sonntagvormittag auf der B6 in Nienburg ereignete.

Personen, die vor 11:45 Uhr den unfallbeteiligten schwarzen VW Passat Kombi mit Nienburger Kennzeichen auf der B6 Richtung Hannover gesehen haben oder Zeugen zu dem Unfallhergang gegen 11:44 Uhr auf der B6 zwischen Meinkingsburg und dem Schneerener Krug waren, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg/Schaumburg unter der 05021-92120 zu melden.

