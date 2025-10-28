PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht im Zuge der Ermittlungen Zeugen zum tödlichen Verkehrsunfall der sich am späten Sonntagvormittag auf der B6 in Nienburg ereignete.

Personen, die vor 11:45 Uhr den unfallbeteiligten schwarzen VW Passat Kombi mit Nienburger Kennzeichen auf der B6 Richtung Hannover gesehen haben oder Zeugen zu dem Unfallhergang gegen 11:44 Uhr auf der B6 zwischen Meinkingsburg und dem Schneerener Krug waren, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg/Schaumburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

