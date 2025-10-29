Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Lüdersfeld (ots)

(Thi) Am 29.10.2025 ereignete sich gegen 4:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L445 in Lüdersfeld.

Ein 24-Jähriger aus Wunstorf befuhr mit seinem Opel die L445 aus Lüdersfeld in Richtung Sachsenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, kam ins Schleudern und kollidierte auf der linken Fahrbahnseite mit einem Straßenbaum. Dabei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Die L445 war bis etwa 9:15 Uhr voll gesperrt.

