Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-Jähriger fällt zweimal auf

Gütersloh (ots)

Verl/ Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (30.10.) fiel ein 39-jähriger Verler gleich zweimal auf.

Gegen 16.20 Uhr kam es an der Straße Zum Sennebach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dem 39-jährigen VW-Fahrer und einem 7-jährigen Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte das Kind mit dem Rad von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Straße Am Sennebach abzubiegen. Dabei kam ihm der Polo-Fahrer entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der Junge fiel zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 39-Jährige fuhr weiter, parkte und ging in ein Haus.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurde der Führerschein des 39-Jährigen sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Um 23.50 Uhr am selben Tag hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh den Polo-Fahrer in Gütersloh an. Er war zuvor aufgefallen, da er sehr zügig mit dem Auto auf der Friedrich-Ebert Straße unterwegs war. Im Zuge der Verkehrskontrollen stellte sich heraus, dass der Verler seinen Führerschein bereits nachmittags abgeben musste. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein zweites Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

