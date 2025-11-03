Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Montagnacht (03.11., 00.50 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Gebäudebrand an der Parkstraße aus. In dem Haus, welches auf dem Gelände einer Minigolfanlage steht, befinden sich neben dem Verkaufsraum, Sanitäranlagen und ein angrenzender Geräteschuppen. Der Verkaufsraum stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Der eingesetzte Löschzug brachte das Feuer kurze Zeit später unter Kontrolle und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Feststellungen am Brandort, ermitteln die Brandexperten der Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Einschätzungen zum entstandenen Sachschaden konnten bisher nicht erhoben werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brand machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell