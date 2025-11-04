PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrprüfung an der Eichendorff-Grundschule

POL-GT: Radfahrprüfung an der Eichendorff-Grundschule
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstag (06.11., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Eichendorff-Grundschule in Wiedenbrück die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Kapellenstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Beamtinnen und Beamten für Verkehrsunfallprävention der Polizei Gütersloh haben die Kinder intensiv vorbereitet, mit ihnen trainiert sowie auch die Verkehrsregeln gelernt.

Wenn Ihnen die Kinder am Donnerstag mit ihren auffälligen Warnwesten und mit Startnummern begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Polizei Gütersloh und die kleinen Prüflinge bedanken sich bei Ihnen für eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:35

    POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt schwer auf Bahnhofstraße

    Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Am frühen Sonntagabend (02.11., 18.45 Uhr) stürzte ein 71-jähriger Verler mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße und verletzte sich dabei schwer. Der Mann befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Eichendorffstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst und kümmerten sich ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:00

    POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (31.10., 19.35 Uhr) kam ein 65-jähriger Motorradfahrer an der Einmündung Am Stadtgarten/ Parkstraße zu Sturz, und verletzte sich schwer. Der Gütersloher befuhr die Parkstraße stadteinwärts. Als er eine witterungsbedingt nasse und mit Laub bedeckte Bodenschwelle überfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Der 65-jährige wurde durch den eingesetzten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:55

    POL-GT: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der vergangenen Montagnacht (03.11., 00.50 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Gebäudebrand an der Parkstraße aus. In dem Haus, welches auf dem Gelände einer Minigolfanlage steht, befinden sich neben dem Verkaufsraum, Sanitäranlagen und ein angrenzender Geräteschuppen. Der Verkaufsraum stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Der eingesetzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren