Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Tödlicher Verkehrsunfall in Driedorf

Giessen (ots)

L3044-Driedorf: Tödlicher Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Mittag (3. November) in Driedorf auf der Landstraße 3044. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Audi die Landstraße aus Richtung Driedorf kommend in Richtung Bundesstraße 255 ("Potsdamer Platz"). Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er mit seinem Audi aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammenstieß. Der 85-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 63-jährige Peugeot-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Die L3044 ist zwischen Driedorf und B255 aktuell voll gesperrt. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

