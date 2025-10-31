Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch Fenster eingestiegen + Gelber Radlader gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Bad Nauheim: Durch Fenster eingestiegen

Bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub stellten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bad Nauheimer Straße in Steinfurth am Freitag (31.10.2025) gegen 03:20 Uhr fest, dass Unbekannte durch ein Fenster eingedrungen waren. Die Einbrecher hatten das Haus durchsucht. Ob sie Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Montag, 20.10.2025 bis Freitag, 03:20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Gelber Radlader gestohlen

Im Zeitraum zwischen Freitag (24.10.2025), 18:00 Uhr und Dienstag (28.10.2025), 18:00 Uhr stahlen Diebe einen Radlader, der auf einer Baustelle in der Salinenstraße in Schwalheim abgestellt war. Wie genau das gelbe Fahrzeug des Herstellers "Komatsu" vom Typ "WA380" entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist das Fahrzeug nach Freitagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des gelben Radladers machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

