Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + In Supermarkt eingebrochen + Reifendecke löst sich und beschädigt Pkw + Schwarzer Golf nach Zusammenstoß geflüchtet +

MARBURG-BIEDENKOPF: + In Supermarkt eingebrochen + Reifendecke löst sich und beschädigt Pkw + Schwarzer Golf nach Zusammenstoß geflüchtet +

Marburg-Wehrda: In Supermarkt eingebrochen

Donnerstagnacht (30. Oktober) zwischen 0.50 Uhr und 1.20 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Afföllerstraße zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten im Eingangsbereich die Glasschiebetür auf und verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum. Aus der Kasse in der Bäckereitheke und einer Geldkassette eines Kaffeeautomaten nahmen sie Bargeld mit. Außerdem erbeuteten sie Getränkedosen und weitere Lebensmittel. Im Aufenthaltsraum hebelten sie mehrere Spinde auf. Ob sie hier auch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Der Polizei liegen zwei Täterbeschreibungen vor. Beide Personen waren maskiert. Einer von ihnen war mit einer hellen Kapuzenjacke mit schwarzer Kapuze auf dem Kopf, Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte sie einen Rucksack dabei. Die zweite Person war ebenfalls maskiert und trug eine helle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf. Außerdem hatte sie eine Jogginghose und schwarze Schuhe an. Sie führte eine helle Umhängetasche und einen schwarzen Rucksack mit. Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

B62-Biedenkopf: Reifendecke löst sich und beschädigt Pkw

Am Mittwochmorgen (29. Oktober) gegen 8.15 Uhr war eine 45-jährige VW-Fahrerin in Biedenkopf auf der Bundestraße 62 aus Richtung Eckelshausen kommend in Richtung Wallau unterwegs. Vor ihr fuhr ein Sattelzug. In einer leichten Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur Industriestraße, löste sich bei dem Sattelzug von einem der linken Räder die Reifendecke. Die 45-jährige Fahrerin konnte der Gummidecke nicht mehr ausweichen, sodass diese gegen die Fahrzeugfront des VW prallte. Der Fahrer des Lkw-Gespanns fuhr weiter. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise zu dem Sattelzug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 anzurufen.

Marburg: Schwarzer Golf nach Zusammenstoß geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag (29. Oktober) gegen 16 Uhr in der Weintrautstraße im Einmündungsbereich zur Sylvester-Jordan-Straße nach Zeugen. Eine 46-jährige Fahrerin war mit ihrem Audi A4 auf der Weintrautstraße aus Richtung Erlenring kommend in Richtung Cappeler Straße unterwegs. Ein schwarzer Golf stand in der Sylvester-Jordan-Straße und wollte in den Einmündungsbereich zur Weintrautstraße einbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache rollte der Golf in den Einmündungsbereich, wo er mit dem Audi zusammenstieß. Danach fuhr er in Richtung Erlenring weiter. Den Schaden an dem Audi schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den schwarzen Golf und dessen Fahrer geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

