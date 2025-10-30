Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Nationalsozialistische Symbole gesprüht + drei aufgebrochene Autos in Marburg

Giessen (ots)

Marburg: Nationalsozialistische Symbole gesprüht

Gestern Vormittag (29. Oktober) gegen 11 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über verschiedene Farbschmierereien in der Unterführung in der Zimmermannstraße zu den Afföllerwiesen. Unbekannte sprühten in pinker Farbe nationalsozialistische Symbole auf den Boden der Fußgängerunterführung. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 100 Euro. Das Entfernen der Farbschmierereien wurde veranlasst. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht näher eingegrenzt werden. Der Staatsschutz ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Drei aufgebrochene Autos im Stadtgebiet

Zwischen Dienstag (28. Oktober) 18 Uhr und Mittwoch (29. Oktober) 10 Uhr waren Autoaufbrecher in der Gisselberger Straße unterwegs. Sie machten sich an insgesamt drei Fahrzeugen zu schaffen, darunter ein roter Dacia, ein weißer Hyundai und ein blauer Ford. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der betroffenen Pkw ein und durchwühlten anschließend die Fahrzeuginnenräume. Sie erbeuteten unter anderem eine Geldbörse und einen blauen Koffer mit Kleidungsstücken. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Gisselberger Straße beobachteten, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

