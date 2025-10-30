PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jährigen

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jährigen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Giessen (ots)

Bezug zur Meldung vom 28.10.2025, 14:32 Uhr

Herborn: Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Pauline Mann

Die Polizei sucht weiterhin nach der vermissten 25-jährigen Pauline Mann. In diesem Zusammenhang veröffentlicht sie neue Fotos der Vermissten.

Pauline Mann ist circa 158 cm groß. Sie hat eine schmale Figur und mittelblonde schulterlange Haare. Sie trug eine dunkle Funktionssporthose und eine dunkle Funktionsjacke. Zudem könnte sie einen Schal tragen. Wer hat Pauline Mann gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren