Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jährigen

Giessen (ots)

Bezug zur Meldung vom 28.10.2025, 14:32 Uhr

Herborn: Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Pauline Mann

Die Polizei sucht weiterhin nach der vermissten 25-jährigen Pauline Mann. In diesem Zusammenhang veröffentlicht sie neue Fotos der Vermissten.

Pauline Mann ist circa 158 cm groß. Sie hat eine schmale Figur und mittelblonde schulterlange Haare. Sie trug eine dunkle Funktionssporthose und eine dunkle Funktionsjacke. Zudem könnte sie einen Schal tragen. Wer hat Pauline Mann gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

